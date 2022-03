La paura fa 90, la Pallacanestro Viola fa 91! Molfetta si inchina al PalaCalafiore: continua il sogno Playoff

6 Marzo 2022 19:41

La Pallacanestro Viola torna in campo per la sfida della 22ª Giornata di Serie B Girone D contro la Pavimaro Molfetta: occasione importante per staccare definitivamente la zona Playout e guardare a quella Playoff

Due vittorie consecutive e la voglia di firmare il tris. La Pallacanestro Viola torna sul parquet amico del PalaCalafiore per continuare a inseguire il sogno Playoff. I neroarancio affrontano la Pavimaro Molfetta, ex squadra dell’ultimo arrivato a Reggio Calabria, Lazar Kekovic. Uno scontro con un’inseguitrice, distante 6 punti in classifica, l’occasione ghiotta di spedirla a -8 e allo stesso tempo sfruttare la sconfitta di Forio a Taranto e lo scontro diretto fra Monopoli e Pozzuoli per aumentare il gap sulla zona Playout. E una volta smesso di guardarsi indietro, si inizierà a guardare avanti con convinzione. Sant’Antimo gioca in casa contro Salerno, Ragusa ha perso a Cassino: in caso di vittoria, la Pallacanestro Viola potrebbe scavalcare i primi e agguantare i secondi entrando di diritto fra le migliori 8 del torneo. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando le azioni più belle del match ai suoi lettori.

Pallacanestro Viola-Pavimaro Molfetta LIVE

Fine partita! 91-73 –La Pallacanestro Viola ottiene un’altra, autorevole vittoria. Balic e Ingrosso decisivi con 18 punti, Fall ne mette 17 con 8 rimbalzi. Doppia doppia per Gaetano da 12 punti e 10 rimbalzi. Sono 13 i punti di Kekovic contro gli ex compagni.

4°Q – Due per Di. 91-73

4°Q – Risponde Balic da 3 91-71

4°Q – Bini da 2. 88-71

4°Q – Due per Gaetano. 88-69

4°Q – Tripla di Mentonelli. 86-69

4°Q – Dalla media Barrile, elegante in sospensione. 86-66

4°Q – Di in lunetta: 1/2. 84-66

4°Q – Tripla di Ingrosso! 84-65

4°Q – Tecnico a Infante, Balic realizza. 81-65

4°Q – Ingrosso, non lo prendono mai! Due in floater. 80-65

4°Q – Di, tripla! 78-65

4°Q – Barrile da 3! Poi Kekovic da 3! Esplode il PalaCalafiore!!! 78-62

4°Q – Due per Villa. 72-62

4°Q – Agostini a rimbalzo, poi appoggia 2 punti. 72-60

4°Q – Floater di Ingrosso, altri 2! 72-58

4°Q – Ingrosso, 2 punti! 70-58

Fine 3°Q! – Molfetta torna a farsi sotto sfruttando qualche leggerezza della Viola, neroarancio comunque stabilmente avanti con un vantaggio di 10 punti da difendere negli ultimi 10 minuti di partita.

3°Q – Bini in lunetta: 1/2. 68-58

3°Q – Ingrosso prende il motorino: 2 al vetro! 68-57

3°Q – Kekovic in lunetta: 2/3. 66-57

3°Q – Villa in lunetta: 2/2. 64-57

3°Q – Tap-in di Fall. 64-55

3°Q – Passi fischiati a Duranti, che finisce a terra in un contatto. Chiamato anche un tecnico per proteste. Dalla lunetta trasforma Bini. 62-55

3°Q – Gancio di Infante. 62-54

3°Q – Altra tripla di Mentonelli. 62-52

3°Q – Risponde da 3 Mentonelli. 62-49

3°Q – Sistema tutto Balic con una tripla! 62-46

3°Q – Ingrosso perde palla ingenuamente, Villa ne segna 2 in contropiede. 59-46

3°Q – Villa, 2 punti con contatto su Duranti. 59-44

3°Q – Ingrosso, 2 punti. 59-42

3°Q – Due per Mentonelli. 57-42

3°Q – Di subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 57-40

3°Q – Da sotto Yande, con l’aiuto del vetro. 57-38

3°Q – Risponde Gaetano, 10 punti per lui. 55-38

3°Q – Villa, due al vetro. 53-38

3°Q – Amar Balic, tripla in apertura! 53-36

Fine 1° Tempo! – Fine primo tempo, Pallacanestro Viola meritatamente in vantaggio. I neroarancio trovano una grande continuità in attacco e alcune triple importanti (2 per Duranti e 2 per Balic), sale in cattedra anche Kekovic (8 punti) sui due lati del campo. Yande Fall best scorer con 13 punti.

2°Q – Fallo su Agostini: 2 liberi dentro. 50-36

2°Q – Gaetano con il gancio, altri due! 50-34

2°Q – Tripla di Balic!!! 48-34

2°Q – Tripla di Duranti! 45-34

2°Q – Kekovic ruba palla e schiaccia a una mano in contropiede, poi stoppa dall’altra parte! Dente avvelenato?! 42-34

2°Q – Tap-in di Kekovic! 40-34

2°Q – Tripla clamorosa di Duranti allo scadere dei 24, esplode il PalaCalafiore! Bella tutta l’azione con Kekovic che lotta a rimbalzo contro i suoi ex compagni. 38-34

2°Q – Due per Kekovic in floater. 35-34

2°Q – Tripla di Villa. 33-34

2°Q – Risponde subito Ingrosso! Tripla in punta 33-31

2°Q – Altra tripla di Di. 30-31

2°Q – Villa subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 30-28

2°Q – Fallo sulla tripla di capitan Barrile che va in lunetta: 2/3. 30-26

2°Q – Due per Ingrosso. 28-26

2°Q – Tripla di Di. 26-26

2°Q – Primi due per Kekovic. 26-23

Fine 1°Q! – Partita molto combattuta, si gioca sul filo dell’equilibrio. Buon inizio della Viola ma Molfetta fa male quando riparte.

1°Q – Sbaglia Balic, ma il tap-in di Fall arriva appena in tempo! Controsorpasso Viola in buzzer beater. 24-23

1°Q – Tripla di Agostini, 2 per Villa, sorpasso Molfetta. 22-23

1°Q – Tripla di Balic! Preziosissima. 22-18

1°Q – Altri 4 per Villa in rapida successione. 19-18

1°Q – Risponde Balic da 2. 19-14

1°Q – Altra tripla di Villa. 17-14

1°Q – Tripla di Villa. 17-11

1°Q – Altri due per Fall in penetrazione. 17-8

1° Q – Magata di Ingrosso che pesca Fall con un no-look: due con fallo, libero dentro. 15-8

1°Q – Due per Infante, nettamente il migliore dei suoi fin qui. 12-8

1°Q – Balic ne manda due al bar, poi va dentro da Gaetano che ne mette 2. In contropiede altri due per Fall. 12-6

1°Q – Infante dalla media, solo retina. 8-6

1°Q – Funziona l’asse Ingross-Balic: palla dentro per Fall che ne appoggia 2. 8-4

1°Q – In penetrazione Ingrosso, avanti la Viola. 6-4

1°Q – Risponde Fall. 4-4

1°Q – Due liberi dentro per Infante. 4-2

1°Q – Risponde Gaetano. 2-2

1°Q – Primi due per Infante 0-2

18:00 – Si comincia! Primo possesso Viola

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra Pallacanestro Viola e Pavimaro Molfetta, valida per la 22ª Giornata del campionato di Serie B Girone D. I reggini affrontano un’inseguitrice nella corsa salvezza, in palio la ghiotta opportunità di spingerla a -8 punti di distacco.