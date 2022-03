Pallacanestro Viola, contro Forio torna la promozione speciale per studenti e genitori: biglietti a 2 euro per inseguire il sogno Playoff!

23 Marzo 2022 19:12

La Pallacanestro Viola ripropone la speciale promozione per studenti e genitori: biglietti a 2 euro per la gara del 27 marzo contro Forio

Squadra che vince non si cambia. Il Comune di Reggio Calabria e la Viola tornano a collaborare e ripropongono la stessa sinergia già vista in occasione dell’ultima gara casalinga contro Molfetta: una promozione speciale dedicata agli studenti delle scuole reggine e ai loro genitori o accompagnatori. Ai ragazzi basteranno solo 2 euro per assistere al decisivo match casalingo contro Forio d’Ischia al PalaCalafiore domenica 27 marzo alle ore 18. Cinque euro il prezzo per i genitori/accompagnatori.

«Per noi – commenta il General Manager dei neroarancio Giuse Barrile – questa è un’iniziativa vincente per l’obiettivo che si pone: coinvolgere e la città attraverso la sua risorsa più preziosa, i giovani, e dare agli stessi ragazzi l’occasione di appassionarsi allo sport più bello del mondo, riappropriandosi così di spazi sociali pesantemente compressi dalla pandemia negli ultimi due anni. Per la società è importante dare un segno di vicinanza al territorio e ai giovani e, al contempo, è una gioia vedere il palazzatto che si popola di ragazzi e ragazze».

Per assicurarsi il ticket a prezzo speciale, gli studenti possono chiedere al proprio Istituto di essere inseriti nell’apposito elenco che le stesse scuole invieranno all’Ufficio Ticketing della Viola, oppure semplicemente recarsi al botteghino del PalaCalafiore all’apposito sportello Scuole nelle giornate di sabato 26 dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 27 dalle ore 16 alle ore 18. Per informazioni, è sufficiente scrivere a accrediti@pallacanestroviola.it o chiamare il 3298523367.