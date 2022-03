Pallacanestro Viola-Forio Basket 1977, LIVE 1°Q: inizia il match della 24ª Giornata di Serie B Girone D

27 Marzo 2022 18:01

La Pallacanestro Viola torna in campo al PalaCalafiore per la sfida contro Fiori Basket 1977, valevole per la 24ª Giornata del campionato di Serie B Girone D

Si torna in campo dopo una tremenda batosta per inseguire il sogno Playoff. Mancano 7 giornate alla fine del campionato di Serie B Girone D e la PallaCanestro Viola vuole continuare ad inseguire il suo nuovo obiettivo. Una stagione nata per salvarsi nel modo più tranquillo possibile, si è trasformata in un’annata con prospettive da postseason. Si riparte dal 9° posto, dopo il brutto ko di Agrigento, in casa della prima in classifica e incerottati. Un incidente di percorso, nulla più, dal quale rialzarsi subito con una vittoria contro Forio Basket 1977, una delle principali inseguitrici in classifica. La possibilità, in un colpo, di distanziare definitivamente una rivale e restare in scia del treno Playoff: una chance da non fallire. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match!

Pallacanestro Viola-Forio Basket 1977 LIVE

1°Q – Si comincia!

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra Pallacanestro Viola e Forio Basket 1977. La Pallacanestro torna in campo dopo il ko di Agrigento, questa volta fra le mura amiche del PalaCalafiore. Importante tornare subito a vincere per inseguire il sogno Playoff e distanziare, definitivamente, una delle inseguitrici più vicine.