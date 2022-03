Palermo: 2,4 kg di cocaina nascosti nell’auto, arrestato corriere della droga reggino | NOME e DETTAGLI

25 Marzo 2022 08:15

Tratto in arresto corriere della droga reggino, diretto nel capoluogo siciliano

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno tratto in arresto un presunto corriere della droga che arrivava dalla Calabria ed era diretto nel capoluogo siciliano.

In manette Pasquale Perre, 45 anni di Platì (RC), bloccato a bordo di un’autovettura nei pressi di via Giafar, a Palermo.

Grazie al fiuto del cane antidroga F-MIA, nell’auto sono stati trovati, in un doppiofondo della portiera destra posteriore, due involucri di plastica trasparente con 2 chili e 400 grammi di cocaina.

La droga immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 200mila euro.