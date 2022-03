Ospedale di Polistena: presidio dei lavoratori dell’impresa SGS

18 Marzo 2022 11:49

Ospedale di Polistena: questa mattina è partito il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’impresa SGS che opera nell’appalto di pulizia e sanificazione

Davanti l’ospedale di Polistena, questa mattina alle ore 10,00 è partito il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’impresa SGS che opera nell’appalto di pulizia e sanificazione. “Non percepiscono gli stipendi – scrive in una nota la Filcams Cgil- da due mesi nonostante abbiano fatto quotidianamente il loro dovere, lavoratori e lavoratrici che in questi anni di Pandemia hanno garantito i servizi essenziali e che oggi vengono dimenticati da Istituzioni e da chi ha responsabilità nella gestione della Sanità”. La Filcams Cgil che ha proclamato lo sciopero è “al loro fianco per chiedere una gestione trasparente degli appalti pubblici e il pagamento immediato degli stipendi. In mancanza di risposte la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori continuerà nel rispetto della tenuta dei servizi essenziali”.

Foto di repertorio