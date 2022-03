Oscar 2022, vince “I Segni del Cuore (CODA)”: Will Smith schiaffeggia Chris Rock che gli insulta la moglie | TUTTI I PREMI

28 Marzo 2022 11:26

Tutti i vincitori della Notte degli Oscar 2022: “I Segni del Cuore (CODA)” miglior film, Will Smith (miglior attore protagonista) schiaffeggia sul palco Chris Rock

Il grande cinema mondiale si riunisce presso il Dolby Theatre di Los Angeles per la 94ª edizione della Notte degli Oscar. Grande attesa per la consegna delle statuette fra conferme, sorprese e qualche delusione. Grande successo per “I segni del Cuore (CODA)” che vince tutte e tre gli Oscar per i quali era nominato: Miglior Film, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior attore non protagonista (Troy Kotsur). Emozioni opposte per “Il Potere del Cane” di Jane Campion che vince solo il premio per la Miglior Regia, nonostante fosse in lizza per 12 statuette. Resta a mani vuote anche l’Italia: Paolo Sorrentino non riesce a firmare il bis con “È stata la mano di Dio“, sconfitto da “Drive my car” che vince la statuetta come miglior film internazionale. “Encanto” si aggiudica il premio come miglior film d’animazione battendo “Luca” di Enrico Casarosa. Nessun riconoscimento neanche per Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi di “Cyrano”: l’Oscar lo vince Jenny Beavan per “Crudelia”. Per quanto concerne i premi tecnici trionfa “Dune” con 6 statuette.

La recitazione di Jessica Chastain in “Gli occhi di Tammy Faye” le vale il riconoscimento di Miglior attrice protagonista, mentre il premio per la Migliore attrice non protagonista va a Ariana DeBose in “West Side Story“, è la prima attrice nera dichiaratamente omosessuale a vincere una statuetta. Will Smith, straordinario interprete di Richard Williams, padre delle tenniste Serena e Venus Williams in “Una famiglia vincente – King Richard“, ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista, ma la sua serata è diventata virale per ben altro…

Will Smith tira uno schiaffo a Chris Rock

Will Smith è stato protagonista, infatti, del momento più assurdo della serata. L’attore americano è salito sul palco tirando un sonoro schiaffone al comico Chris Rock che poco prima gli aveva insultato la moglie. Il comico aveva fatto una battuta sul radicale taglio di capelli di Jada Pinkett Smith che ha perso i capelli a causa di una malattia (alopecia). Will Smith, dopo il ceffone, ha urlato: “tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua bocca!“. Nel discorso di ringraziamento dopo il premio, avvenuto tempo dopo rispetto a tale episodio, l’attore si è scusato, in lacrime, per la sua reazione. Chris Rock non lo denuncerà.

Tutti condannano #WillSmith per il gesto (ovviamente ed assolutamente eccessiva), ma nessuno parla della battuta pessima fatta da #ChrisRock alla moglie di Smith (che ha perso i capelli a causa di una malattia)però. Anche quella è violenza! E non fa ridere. Per niente.#oscar pic.twitter.com/gqwvyBLZQD — Giovich (@Giovich79) March 28, 2022

Tutti i vincitori della Notte degli Oscar 2022