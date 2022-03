Oscar 2022, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock diventa virale: i meme più belli dei social | GALLERY

28 Marzo 2022 12:11

Lo schiaffo tirato da Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar 2022 diventa virale: su Twitter piovono meme divertentissimi

La Notte degli Oscar 2022 ha avuto il suo “Oscar moment” che passerà alla storia e verrà ricordato negli anni a venire. Grande protagonista Will Smith, vincitore del premio come Miglior attore protagonista con il film “Una famiglia vincente – King Richards“, nel quale interpreta il padre delle grandi tenniste Serena e Venus Williams. Ma non è la vittoria della statuetta a essere l’episodio più chiacchierato della serata. A diventare virale è stato lo schiaffo tirato dall’attore americano a Chris Rock, autore di una pessima battuta sulla moglie di Smith. Il comico aveva ironizzato sul nuovo look di Jada Pinkett Smith che ha perso i capelli a causa dell’alopecia. Una battuta di pessimo gusto, al quale Will Smith ha risposto con uno schiaffo, condannato a più riprese. L’attore si è anche scusato, in lacrime, poco dopo. L’episodio ha fatto impazzire il pubblico social che ha generato un’enorme quantità di meme. Nella nostra gallery alcuni fra i più divertenti.