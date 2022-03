“Orsini? E’ il pifferaio di Putin”: il professore annuncia la querela al deputato Romano, ma c’è un fattore che lo impedisce

29 Marzo 2022 17:28

L’art. 68 della Costituzione tutela il deputato da una eventuale querela

“Mi sono rivolto a uno studio legale per querelare Andrea Romano, il deputato del Partito Democratico che mi sta diffamando”. E’ quanto ha scritto tramite i propri canali social il professore Alessandro Orsini, definito dal parlamentare un “pifferaio di Putin”. Tuttavia la pratica non sarebbe semplice: “gli avvocati mi dicono che Andrea Romano come parlamentare gode della tutela garantitagli dall’art. 68 della Costituzione, che bloccherebbe il procedimento e renderebbe inutile la mia querela. Solo se rinunciasse a questo privilegio, potrei chiedere ai giudici di accertare, come ha detto Romano e come dovrebbe dimostrare, se io sono davvero il pifferaio di Putin”. Infine, l’annuncio: “questa sera sarò a Carta Bianca Rai Tre. Gratuitamente”.