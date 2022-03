Basket, la Infodrive Capo d’Orlando domina e vince 87-66 contro la JB Monferrato

27 Marzo 2022 21:26

Successo dell’Orlandina contro JB Monferrato: i peloritani si impongono col risultato di 87-66

Una partita che ha visto i biancoazzurri sempre in vantaggio, grazie ad un ottimo gioco corale e all’incitamento di un grande pubblico, giunto in massa al PalaFantozzi grazie all’ingresso omaggio offerto dal nostro sponsor. La Infodrive, al completo per la prima volta da dicembre, interrompe così una striscia di 7 sconfitte consecutive e sale a quota 14 punti in classifica. 5 gli uomini in doppia cifra per coach Cardani. Top scorer Mack con 20 punti, 13 per Traini con 5 assist, 11 per Vecerina, Ellis e King (con 10 rimbalzi). I paladini torneranno in campo per un’altra doppia trasferta: giovedì alle 20:30 a casa del fanalino di coda Orzinuovi e domenica 3 aprile alle 17 a Piacenza contro la Assigeco.

Infodrive Capo d’Orlando-Novipiù Monferrato 87-66, la cronaca del match

Il primo quarto è dominato dalla Infodrive, che parte benissimo, guidata da un super Tevin Mack e va sul 7-0. Dall’altra parte i rossoblù trovano per due volte il fondo della retina con Hill-Mais, ma poi hanno difficoltà a superare la difesa biancoazzurra, che con Ellis, Mack e Vecerina si porta a distanza. Sono le triple di Bartoli e Laganà a reglare il massimo vantaggio (+19), sul 27-8. La Novipiù si desta dal letargo sul finale di quarto e chiude il parziale sul 29-16. I paladini sono i primi a segnare anche nel secondo quarto, con Diouf, ma i piemontesi riescono a riportarsi ad un solo possesso di svantaggio con Valentini, Sarto ed un ottimo Martinoni, che i biancoazzurri non riescono a contrastare sotto canestro (33-31). Ci pensano King e Mack ad interrompere il digiuno orlandino dal campo e due punti di Reggiani mandano le squadre negli spogliatoi sul +7 Infodrive (42-35). Sono cinque punti un super Vecerina e il contropiede chiuso da King a dare la scossa alla Infodrive al rientro dall’intervallo lungo (49-36). Gli ospiti non mollano ed al PalaFantozzi è il festival delle triple: due a testa per Sarto e Traini 58-44 ed una ciascuno per Leggio e Ghirlanda. Alla fine del terzo quarto, con il 2/2 ai liberi di Poser, i paladini guidano sul +15 (65-50). Okeke trova il fondo della retina, ma la tripla di Reggiani e l’inchiodata di Ellis in contropiede regalano il nuovo +18 alla Infodrive a 9′ dal termine (70-52). Monferrato prova a non perdere definitivamente il treno, ma la Infodrive vola sul +22 con Bartoli e quattro punti di fila King (76-54). La Novipiù fa l’ultimo tentativo, ma è Ellis a dire di no, con la tripla del +24 (84-60). Nel finale si correggono i tabellini e due punti di Mack chiudono la gara sul 87-66.

Infodrive Capo d’Orlando – Novipiù Monferrato 87-66 (29-16; 42-35; 65-50)

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 2, Mack 20, Ellis 11, Bartoli 5, Laganà 3, Poser 6, Telesca n.e., Vecerina 11, Terirumnieks, Reggiani 5, Traini 13, King 11. Coach: Marco Cardani.

Novipiù Monferrato: Sarto 11, Valentini F. 7, Valentini L., Formenti 4, Sirchia, Lomele, Okeke 4, Martinoni 14, Ghirlanda 7, Leggio 3, Hill-Mais 16. Coach: Andrea Valentini.