Olimpiadi nazionali di Astronomia: ancora successi per gli studenti del Liceo “da Vinci” di Reggio Calabria

15 Marzo 2022 09:35

Olimpiadi nazionali di Astronomia: ancora successi, come da tradizione, per gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, quest’anno guidato dalla Dirigente Serafina Corrado

Ancora successi, come da tradizione, per gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, quest’anno guidato dalla Dirigente Serafina Corrado, alla prova selettiva per l’accesso alle Olimpiadi nazionali di Astronomia. Quest’anno le “stelle” del liceo, curate dalla referente di Istituto, prof.ssa Miryam Calipari, e dal Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria con la sua storica responsabile scientifica, prof.ssa Angela Misiano, si incontreranno a Perugia per un confronto con i propri coetanei provenienti da tutto lo stivale italico a Perugia dal 26 al 28 Aprile per la vittoria nella XX edizione delle Olimpiadi nazionali di Astronomia. Ben sei studenti del liceo L. da Vinci rappresenteranno la nostra regione: 1. Artuso Vincenzo 1 D (Junior), 2. Brandi Daniele 1 H (Junior), 3. Chiacchio Silvia 3 B (SENIOR). 4 Luppino Chiara 3 A (SENIOR) 5. Mandaglio Alessandra 4 H (SENIOR) 6. Trunfio Ilenia 2 G (SENIOR).

La prova consisterà in una prova teorica e in una prova di tipo pratico.

Per ognuna delle due categorie, i cinque studenti che conseguiranno i punteggi migliori saranno proclamati vincitori delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia. Ai quindici vincitori così individuati sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per l’edizione 2022 della manifestazione. Per ognuna delle categorie, saranno inoltre assegnati cinque “diplomi di merito” agli studenti classificati dal sesto al decimo posto. Infine, la giuria nazionale potrà decidere di assegnare “menzioni speciali” a studenti che si saranno distinti in modo particolare nello svolgimento delle prove. A conclusione della Finale Nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (IAO), sarà proclamata la Squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2022. La Squadra sarà formata tre studenti della categoria Junior 2 e due studenti della categoria Senior, selezionati secondo l’ordine di classifica.