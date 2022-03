Nuovo malore per Bolsonaro: il presidente del Brasile ricoverato in ospedale a Brasilia

29 Marzo 2022 10:39

Jai Bolsonaro ricoverato in un ospedale militare di Brasilia: il presidente del Brasile ha accusato un altro malore derivante dall’accoltellamento subito nel 2018

Nuovo malore per Jair Bolsonaro. Secondo la stampa locale, il presidente del Brasile si trova ricoverato in un ospedale militare a Brasilia. Il Capo di Stato brasiliano, 67 anni, era stato accoltellato all’addome nel corso della campagna presidenziale vinta nel 2018. Lo scorso gennaio, Bolsonaro era stato ricoverato in ospedale a causa di un’occlusione intestinale, causata proprio dall’attentato subito 4 anni fa. Nella giornata di ieri avrebbe dovuto presenziare a un evento organizzato dal Partito Repubblicano, partecipazione che ha dovuto annullare a causa del malore. “Le conseguenze del tentato omicidio continuano a causare problemi di salute a mio padre“, ha twittato Flavio Bolsonaro, figlio del presidente. “Ma il male non ha mai vinto e non vincerà mai sul bene“, ha aggiunto, chiedendo di pregare per suo padre.