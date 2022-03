Nuove sanzioni dalla Gran Bretagna contro 65 individui e imprese russe: colpito Kronstadt, produttore del drone Orion

26 Marzo 2022 11:47

La Gran Bretagna ha disposto nuove sanzioni verso 65 individui e imprese russe: nel mirino anche il produttore di armi russo Kronstadt per la fabbricazione del drone armato Orion

Il governo britannico prosegue con la linea dura. Boris Johnson, fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, è stato uno dei leader NATO che fra i primi, e con maggior vigore, ha condannato le azioni della Russia non solo a parole, ma anche con fatti concreti. Dopo quelle già varate in passato, la Gran Bretagna ha deciso di imporre, nelle ultime ore, altre sanzioni mirate a colpire 65 individui e imprese russe per far desistere Mosca dal proseguire la guerra in Ucraina. Finito nel mirino di Londra anche il produttore di armi russo Kronstadt per la fabbricazione del drone armato Orion e di altri veicoli aerei senza pilota, secondo un aggiornamento fornito dal ministero della Difesa britannico. Secondo la Gran Bretagna: “questi sistemi sono stati ampiamente utilizzati durante l’invasione russa dell’Ucraina“. Le sanzioni mirano a danneggiare il complesso industriale della difesa russo e limitarne la capacità di sostituire i droni persi.