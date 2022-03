Nuova Pallacanestro Messina, accolto il ricorso al Tribunale Federale: i giallorossi chiudono al terzo posto in classifica

30 Marzo 2022 12:34

Accolto il ricorso del Tribunale Federale: la Nuova Pallacanestro Messina chiude al terzo posto in classifica

La Nuova Pallacanestro Messina comunica l’accoglimento da parte del Tribunale Federale del ricorso relativo alla classifica finale del campionato di serie C Gold 2021/2022. I giallorossi, per effetto della sentenza, chiudono così al terzo posto il torneo e affronteranno in gara 1 dei quarti di finale playoff il Gravina. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia l’avvocato Enrico Cassì per la professionalità e il sostegno dato. Si riporta di seguito il provvedimento del Tribunale Federale: “Il Tribunale Federale, in accoglimento del ricorso, revoca la Classifica Finale della fase Regolare del Campionato Serie C Gold della Regione Sicilia, così come contenuta nel C.U. 306 del 23.03.2022-Uff. gare 161; trasmette gli atti all’Ufficio Gare del Comitato regionale Sicilia, indicando quale criterio per stilare la nuova classifica, in caso di parità tra tre o più squadre, quello del “maggior quoziente canestri” calcolato sulla base di tutte le partite della stagione regolare (girone con partite di andata e ritorno, e partite singole “ad incrocio”); dispone non addebitarsi il contributo reclamo”.