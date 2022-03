Nuova Pallacanestro Messina, accolta la richiesta di sospensiva: il tribunale sospende i playoff

26 Marzo 2022 14:42

Il tribunale federale dispone la sospensione dei playoff: accolta la richiesta della Nuova Pallacanestro Messina

La Nuova Pallacanestro Messina comunica l’accoglimento da parte del Tribunale Federale della richiesta cautelare di sospensiva dei playoff. La società aveva presentato ricorso relativamente alla classifica finale del campionato di serie C Gold 2021/2022. Per effetto della sospensiva non si giocheranno dunque le gare di playoff previste per il weekend, tra cui gara 1 dei quarti di finale playoff contro la Mastria Catanzaro, prevista per domani 26 marzo alle ore 21:00 al PalaTracuzzi. In data 29 marzo alle ore 14:00 si terrà l’udienza per la discussione del merito.