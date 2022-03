Notre Dame De Paris a Reggio Calabria: mattinata al Palacalafiore e pomeriggio visita ai Bronzi di Riace

1 Marzo 2022 17:21

Al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 26 al 28 maggio unica tappa calabrese di Notre Dame De Paris

Procede il lavoro organizzativo in vista del ritorno di Notre Dame De Paris, una delle Opere Musicali più spettacolari e di maggior successo di sempre, che sarà al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 26 al 28 maggio 2022, unica tappa calabrese dello straordinario tour del ventennale prodotto da David e Clemente Zard, per l’ultima volta con il grande cast originale.

Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento, è a lavoro anche per predisporre un eccezionale abbinamento con il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Insieme al Direttore del Museo Nazionale di Reggio, professore Carmelo Malacrino, si stanno mettendo a punto alcune azioni didattiche dedicate agli Istituti Scolastici che parteciperanno agli spettacoli del mattino, programmati per le ore 10.

“Ringrazio il Direttore Malacrino per aver condiviso la grande opportunità di offrire alle migliaia di ragazzi che parteciperanno ai matinée di Notre Dame De Paris, oltre all’accesso gratuito al Museo, speciali visite didattiche predisposte appositamente. Sarà – afferma Pegna – un doppio e imperdibile appuntamento con il divertimento e la Cultura, per una giornata indimenticabile in una delle Città anche paesaggisticamente più affascinanti della nostra regione. E’ l’ultima volta – ribadisce Pegna – che questo imponente ed emozionante spettacolo si presenta al pubblico con il suo cast originale, da Lola Ponce a Giò Di Tonno, a tutte le altre autentiche star di questo genere musicale. Per le precedenti Opere da noi organizzate, dallo stesso Notre Dame De Paris, a Romeo & Giulietta Ama e cambia il mondo, La Divina Commedia, Promessi Sposi, ecc., ogni volta sono arrivati a Reggio in tre giorni circa diecimila studenti. Mi auguro che, anche questa volta, docenti e dirigenti scolastici consentano ai loro ragazzi di non perdere questo spettacolo davvero unico e, in Calabria, probabilmente irripetibile!”

Sei gli spettacoli previsti: tre serali alle ore 21 e tre matinée scolastici alle ore 10 a prezzo ridottissimo. La vendita dei biglietti è in corso su www.ticketone.it e in tutti i punti autorizzati. Per informazioni e prenotazioni relative allo sconto-gruppi dei serali e agli spettacoli scolastici bisogna rivolgersi direttamente all’organizzazione: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

Per questo nuovo tour nei principali palasport di nuovo insieme tutte le firme internazionali e i protagonisti che hanno reso Notre Dame De Paris un evento cult e un caso dello spettacolo mondiale: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon, per la versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Per l’ultima volta insieme tutto il cast originale: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali per la prima volta dal 2002 anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi, Completano il cast altri 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker. In vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, Notre Dame De Paris ha superato le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. L’opera è stata tradotta in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha toccato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori in tutto il mondo!

[[Informazioni utili. Prezzi dei biglietti compreso diritti di prevendita per la tappa di Reggio Calabria: Poltronissima Gold Numerata € 75,00; Poltronissima Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Centrale Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Laterale Numerata € 55,00; Tribuna I Ordine Numerata € 55,00; Tribuna II Ordine Numerata € 46,00; Curva Numerata € 34,50; Tribuna Visibilità Ridotta € 23,00. Per i bambini dai 6 ai 12 anni sconto del 20% sul prezzo del biglietto degli spettacoli serali. Sconto del 15% anche per Gruppi di almeno 15 persone. Il prezzo dei biglietti degli spettacoli mattutini per le scuole è di € 15,00, con la gratuità di un docente accompagnatore ogni 15 studenti. Per i Gruppi e gli spettacoli scolastici è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa (tel.0968441888). I bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto, qualora accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di ingresso. In merito alle misure antiCovid, si attendono le nuove direttive in vista della fine dell’emergenza fissata per il 31 marzo.]]