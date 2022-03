Nino Frassica nel cast di LOL 3? No, è già fuori: “mi hanno telefonato, ho riso e sono stato eliminato”

25 Marzo 2022 17:20

Nino Frassica fra i nomi più gettonati per LOL 3: il comico Messinese risponde con una battuta delle sue e… viene eliminato

Neanche il tempo di farsi quattro risate con la seconda stagione di LOL, fortunato comedy show targato Amazon Prime Video, che sono già iniziati a circolare i primi nomi per il cast della terza stagione. In passato i fan hanno invocato a gran voce la partecipazione di comici come Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele, protagonisti dell’attuale edizione conclusa da poche settimane, dunque è lecito pensare che i nomi più in voga, soprattutto sui social, vengano presi in considerazione dagli autori. Una fra le presenze più richieste è senza dubbio quella di Nino Frassica, pilastro della comicità italiana made in Sicilia.

Il comico di Messina ha fatto chiarezza sulla questione spiegando di… essere già stato eliminato. “Mi hanno telefonato: ‘Frassica, vuole partecipare a LOL3?’ Io ho riso e mi hanno eliminato subito, riattaccandomi il telefono in faccia“, ha dichiarato Nino Frassica con la sua solita ironia. Il comico siciliano intanto si dividerà fra qualche sketch divertente al serale di Amici e poi tornerà in “Don Matteo 13”. E chissà, magari un pensierino a LOL 3 lo farà per davvero, ammesso che non si faccia eliminare… di nuovo!