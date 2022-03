Nevio Scala ricorda ancora la Reggina: “a Reggio Calabria nasce il mio 5-3-2, coi calciatori parlavo di tutto…”

20 Marzo 2022 15:11

L’ex indimenticato allenatore della Reggina Nevio Scala ricorda la sua esperienza in riva allo Stretto, quella che gli ha permesso di spiccare il volo verso una carriera importantissima e che ha regalato a Reggio Calabria due anni bellissimi

Sono passati oltre 30 anni eppure la sua squadra, quella squadra, è ancora ricordata da tanti, anzi da tutti, a Reggio Calabria. Parliamo della Reggina di Nevio Scala, o più semplicemente della “banda Scala”, così denominata proprio per quello che è riuscita a regalare ad una tifoseria intera. Una delle squadre più amate della ultracentenaria storia amaranto, guidata da uno degli allenatori migliori passati in riva allo Stretto, come conferma anche la sua carriera in panchina. La Reggina di Nevio Scala è riuscita a conquistare la Serie B nel 1988, sfiorando il doppio salto proprio l’anno dopo, nello spareggio di Pescara tra Reggina e Cremonese. E la formazione, quella titolare, è tutt’ora “recitata” a memoria dai tifosi che hanno vissuto intensamente quell’epoca.

E, dicevamo, Nevio Scala ricorda ancora la Reggina e Reggio Calabria, 30 anni dopo. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’allenatore ha infatti ricordato come il 5-3-2, suo marchio di fabbrica, è nato proprio in riva allo Stretto, lì dove si è fatto conoscere bene al mondo dei grandi, prima della successiva consacrazione. “Avevo allenato cinque anni nel settore giovanile del Vicenza – ricorda – con idee che mi ronzavano in testa senza applicarle perché i giovani bisogna lasciarli liberi di esprimersi, senza indottrinarli con troppi discorsi tattici. Il 5-3-2 nasce a Reggio Calabria – conferma – un modulo che avrei utilizzato in tutta la mia carriera eccetto con lo Spartak perché a Mosca non avevo gli uomini giusti per farlo. Alla Reggina trovai i calciatori adatti, soprattutto fu fondamentale il rapporto con i miei giocatori con cui parlavo di tutto. Poi decidevo io”, aggiunge Scala, ribadendo quanto fosse stato importante il rapporto coi calciatori per la cementificazione del gruppo, quel gruppo storico che è stato il segreto dei successi di allora.