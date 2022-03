24 Marzo 2022 17:45

Le parole del primo ministro della Slovenia Janez Jansa arrivando al Consiglio europeo dopo l’annuncio di ieri di Putin di accettare solo pagamenti in rubli per il gas russo

“Credo che nessuno in Europa sappia come sono fatti i rubli, non credo che nessuno pagherà in rubli“. Sono le parole del primo ministro della Slovenia Janez Jansa arrivando al Consiglio europeo dopo l’annuncio di ieri di Putin di accettare solo pagamenti in rubli per il gas russo.