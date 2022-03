‘Ndrangheta: arrestato a Roma latitante calabrese accusato di narcotraffico, aveva anche il Green Pass [NOME e DETTAGLI]

5 Marzo 2022 08:49

Arrestato dalla guardia di finanza il latitante vibonese Giuseppe Campisi, considerato un esponente di spicco del narcotraffico

Durante un’operazione condotta a Roma, è stato arrestato dalla guardia di finanza il latitante vibonese Giuseppe Campisi, detto Pino.

Il 62enne è considerato un esponente di spicco del narcotraffico ed era sfuggito all’arresto il 23 ottobre 2019 nell’ambito dell’operazione “Ossessione”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Catanzaro, che aveva consentito di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, i cui appartenenti operavano anche per agevolare la cosca Mancuso, operante in tutta la provincia di Vibo Valentia e nei territori di Nicotera e Limbadi.

Il latitante è stato individuato vicino via Tuscolana grazie ad una ramificata e costante attività di controllo del territorio, svolta con le più moderne tecnologie, insieme alla rivalutazione dell’ampio patrimonio info-investigativo disponibile sull’imputato e sui suoi familiari. Le indagini hanno consentito di accertare che, durante la latitanza, per evitare di essere riconosciuto, Campisi utilizzava delle parrucche e documenti di riconoscimento contraffatti ed era munito di green pass che gli consentiva di muoversi con maggiore tranquillità.