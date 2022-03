Guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri ucraino: “Nato sta valutando la no-fly zone”. Rischio di un conflitto globale?

2 Marzo 2022 16:26

Guerra in Ucraina, Kuleba: “la Nato starebbe valutando l’ipotesi di dar vita a una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina su richiesta di Kiev”

“La Nato starebbe valutando l’ipotesi di dar vita a una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina su richiesta di Kiev“. E’ quanto afferma il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, citato da Sky News Uk. Questa opzione, esclusa fino a ieri da Joe Biden o Boris Johnson, contemplerebbe la possibilità di dover prendere di mira aerei militari russi. Potrebbe essere il preludio di una guerra globale?

Il significato della no-fly zone

La no-fly zone è in sostanza la dichiarazione da parte di un paese o di un’organizzazione internazionale del divieto di sorvolo di uno spazio aereo. Questa opzione deve essere fatta rispettare tramite missioni di combattimento: significa quindi evitare, nel caso della guerra in Ucraina, che i russi non sorvolino i cieli di Kiev attraverso un controllo da parte della Nato.