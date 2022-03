Nasce Promocoop Calabria: promuoverà e finanzierà nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione

16 Marzo 2022 13:09

Promocoop spa dà vita a Promocoop Calabria: la struttura si occuperà della promozione e del finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno

La Promocoop spa, fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione promosso dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), nella sua veste più rappresentativa del Presidente Cav. Pasquale Amico, ha considerato le esigenze di un territorio, come quello calabrese, in cui il movimento cooperativo è in forte espansione, e ha scelto di aprire lo sportello PROMOCOOP CALABRIA.

La struttura, diretta e coordinata dalla dott.ssa Lidia D. Chiriatti, perseguirà, ai sensi della l. 59/92, finalità legate alla promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno.

La neo responsabile, Chiriatti, sottolinea che, in linea con le direttive nazionali, lo sportello si occuperà di divulgare tutte le iniziative del fondo, incrementando quelle a sostegno della cooperazione e promuovendo la costituzione di nuove forme cooperative attraverso la possibilità di accedere al Bando Promocoop 2022, con il quale si potrà avviare una nuova realtà imprenditoriale praticamente a costo zero, attraverso il rimborso delle spese sostenute per la loro costituzione.

Il bando si rivolge a tutte le società cooperative e loro consorzi costituite nel 2022 e iscritte al Registro delle Imprese, privilegiando quelle formate da donne e da giovani e le cooperative sociali e che in generale perseguono scopi sociali finalizzati all’erogazione di servizi e produzione di beni nei settori: SOCIALE, AMBIENTE E TURISMO, attraverso metodologie innovative

A quanti interessati alla costituzione di imprese cooperative e loro consorzi verrà fornita gratuitamente assistenza e consulenza, presso il nuovo sportello da oggi operativo raggiungibile in via Tommaso Campanella 38/a o all’indirizzo mail promocoopcalabria@libero.it