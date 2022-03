Napoli, paura al centro di allenamento di Castel Volturno: uomo sfonda i cancelli con la macchina, lo inseguono i Carabinieri

23 Marzo 2022 17:28

Un uomo ha sfondato i cancelli del centro di allenamento del Napoli a Castel Volturno, dirigendosi poi verso i campi da gioco: scattato l’inseguimento da parte dei Carabinieri

Episodio che ha dell’incredibile quello capitato nel pomeriggio odierno in casa Napoli. Come raccontato dall’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, un uomo ha sfondato i cancelli del centro di allenamento dei partenopei a Castel Volturno, lanciandosi contro alla guida della propria macchina. La situazione ha destato non poco scompiglio e l’uomo si è diretto verso i campi da gioco: fortunatamente i calciatori si trovavano ancora negli spogliatoi. All’intervento delle forze dell’ordine, il soggetto si è allontanato, dirigendosi verso il mare, per poi abbandonare l’auto e fuggire, inseguito dai Carabinieri.