Motta San Giovanni, il giovane cantante Sgrò in gara per esibirsi al concerto del Primo maggio a Roma

19 Marzo 2022 11:47

Il sindaco di Motta San Giovanni invita a sostenere il giovane Sgrò: il cantante sta partecipando al contest 1M Next che permetterà al vincitore di esibirsi al concerto del Primo maggio a Roma

“Il giovane cantautore Francesco Sgrò, in arte Sgrò, sta partecipando al contest 1M Next attraverso il quale il concerto del Primo maggio intende selezionare un minimo di 3 artisti che verranno invitati ad esibirsi durante il concertone di piazza San Giovanni a Roma in diretta Tv su Rai3”. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Verduci che invita l’intera comunità di Motta San Giovanni a sostenere Francesco votando, cliccando mi piace, al seguente link https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2022/131-sgro.

“Francesco – aggiunge il primo cittadino – la cui famiglia è originaria di Motta, ha già pubblicato il suo primo disco, “MACEDONIA”, è stato impegnato nel suo “MANCHI SOLO TOUR” e si è esibito in alcuni importanti festival. Adesso, dopo aver superato brillantemente la prima fase del contest ideato e prodotto da iCompany, la società organizzatrice del concerto del Primo maggio 2022, ha bisogno anche del voto online per salire sul palco ed esibirsi a Roma”.

“Nei prossimi mesi – conclude il sindaco – Francesco sarà a Motta San Giovanni dove gli sarà riconosciuto, insieme a tanti altri brillanti giovani che con la loro opera sono stati di aiuto ai propri concittadini o hanno esaltato il prestigio della città, un attestato di civica benemerenza“.