Il cricket piange la morte di Shane Warne: il leggendario lanciatore stroncato da un probabile infarto

4 Marzo 2022 16:01

Mondo del cricket a lutto per la scomparsa di Shane Warne: il leggendario lanciatore sarebbe stato stroncato da un infarto a soli 52 anni

Shane Warne, leggenda del cricket australiano, è morto all’età di 52 anni. Considerato uno dei più grandi lanciatori di tutti i tempi, vincitore della Coppa del Mondo del 1999 con l’Australia, “Warnie” sarebbe stato stroncato da un sospetto infarto nelle ultime ore, mentre si trovava a Koh Samui, in Thailandia. “Shane è stato trovato privo di sensi nella sua villa e, nonostante i migliori sforzi del personale medico, non ha potuto essere rianimato“, si legge nella dichiarazione del suo entourage. “La famiglia richiede la privacy in questo momento e fornirà ulteriori dettagli a tempo debito“. La triste notizia arriva a distanza di 24 ore da un’altra triste morte nel mondo del cricket, quella di Rod Marsh, deceduto anch’egli a causa di un infarto.