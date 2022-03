Calcio europeo in lutto, tragedia in Belgio: è morto a 28 anni Miguel Van Damme

29 Marzo 2022 12:17

Il portiere Miguel Van Damme, che giocava nella Serie A belga, aveva la leucemia

Una triste notizia ha svegliato questa mattina il calcio europeo. A soli 28 anni, infatti, è morto il portiere belga Miguel Van Damme. A dare il tragico annuncio è stato il club, il Cercle Brugge (che milita nella massima serie del paese), con una nota ufficiale. Il giocatore lottava da anni con la leucemia, che gli era stata diagnosticata nel 2014. Inizialmente si era ripreso, tanto da ricominciare a giocare proprio col Cercle Brugge. Poi il nuovo peggioramento e l’ultima partita, giocata nel 2019.

“Con grande tristezza – si legge nella nota – annunciamo che il nostro amico e compagno di squadra Miguel Van Damme ha combattuto la sua lunga e irregolare battaglia contro la leucemia. Mancano le parole per descrivere quello che proviamo, pur sapendo che non andava bene da un po’. Oggi ricorre un giorno incredibilmente difficile nella storia di quasi 123 anni di Cercle Brugge. Il nostro pensiero va in primis a sua moglie Kyana, a sua figlia Camille, ai genitori di Miguel, a sua sorella Francesca ma anche ai suoi tanti amici e familiari. Miguel, la tua perseveranza e la tua forza di lottare (di nuovo) ogni volta, contrasto dopo contrasto, era ammirevole. Sei un esempio di positività, perseveranza e passione, un’ispirazione per tutti coloro che lottano. Per sempre nei nostri cuori”.