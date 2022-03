Cosenza e Rende in lutto, Francesco Rovella non ce l’ha fatta: il giovane lottava da anni con un brutto male

27 Marzo 2022 21:58

Cosenza e Rende piangono la scomparsa del giovane Francesco Rovella, che dopo aver lottato per anni con un brutto male purtroppo non ce l’ha fatta

Comunità di Cosenza in lutto. E’ una domenica triste, quella di oggi: il giovane Francesco Rovella, infatti, non ce l’ha fatta, purtroppo. Lottava da anni con un brutto male e nella giornata odierna è arrivata la triste notizia, che ha stravolto un’intera comunità. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, a partire dal Rende Calcio, squadra di cui Francesco era tifosissimo: “Ci avevamo creduto tutti alla tua guarigione, il miracolo sembrava aver avuto la meglio sulla disperazione. E invece no. Siamo qui a piangerti, Francesco. Siamo qui a piangere la morte di un meraviglioso ragazzo, innamorato della vita e appassionato dei colori biancorossi – si legge nella nota ufficiale del club calabrese – Ci sentiamo di dirti grazie, Francesco, per tutte le volte che hai sostenuto la nostra squadra, per tutte le volte che ci siamo sentiti orgogliosi di rappresentare la tua passione per il Rende. Che sia grande il conforto per la tua dolce mamma e per i tuoi cari quaggiù, che sia ampio e luminoso il tuo spazio di cielo”. Anche tantissimi amici e associazioni locali, tra Cosenza e Rende, hanno voluto riservare un pensiero social per ricordare un ragazzo definito solare ed educato, esprimendo altresì condoglianze alla famiglia, a cui si unisce tutta la redazione di StrettoWeb.