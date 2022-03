Calabria, che onore! Mogol scrive un sublime messaggio per la terra e i suoi abitanti | VIDEO

28 Marzo 2022 14:13

L’artista Mogol, compositore delle canzoni di Lucio Battisti, ha scritto una dedica alla Calabria durante la visita presso la Cittadella Regionale

Visita d’onore questa mattina a Germaneto per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Presso la Cittadella intitolata a Jole Santelli, si è recato l’apprezzato scrittore e autore di canzoni Mogol. “Mogol è di una creatività straordinaria abbiamo parlato di prevenzione primaria, ambiente, cultura. E’ un pozzo di idee, dimostra che giovani si diventa, e lui lo diventa continuamente”, ha affermato il governatore calabrese in un emozionante video pubblicato su Facebook. Con in sottofondo Lucio Battisti e “Il mio canto libero”, l’artista milanese ha scritto una dedica per la terra calabra: “la Calabria è una Regione baciata dal sole e dal mare. Gente forte e generosa. E’ bello avere un amico calabrese”.