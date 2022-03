21 Marzo 2022 12:48

Mistretta, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare la sede stradale

Nella mattinata del 21 marzo, intorno le 09.00, la squadra del distaccamento volontario di Mistretta, è intervenuta nella SP 176 Mistretta-Castel di Lucio(ME), a causa di un grosso albero caduto sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a liberare la sede stradale dalla pianta che fortunatamente, nell’impatto, non ha coinvolto persone. Le attività dei vigili del fuoco sono state rese ancor più difficili per la nevicata in corso.