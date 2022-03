Missile balistico ucraino lanciato sulla regione filo-russa del Donbass: 20 morti a Donetsk | VIDEO

I separatisti sostenuti dalla Russia in Ucraina orientale hanno dichiarato questa mattina che un attacco delle forze di Kiev nella città di Donetsk, nella regione del Donbass, ha provocato la morte di almeno 20 persone. La notizia è stata riportata anche dall’Ansa. L’episodio è avvenuto prima che i colloqui di negoziato cominciassero. Funzionari ribelli filo-russi hanno affermato che frammenti di un missile tattico “Tochka-U” dell’esercito ucraino si abbattuto nel centro della città e “20 persone sono state uccise, 9 ferite”. Le immagini che circolano sul web mostrano i corpi senza vita di alcuni civili che stavano viaggiando in autobus. Di seguito i video.

+18.20 people were killed after the ukrofascists hit Donetsk.And what,do you think someone is showing footage of killed civilians on CNN in the category breaking news?Or is some scum speaking from the high rostrum of the EU?Everything is like water in your mouth.This is different pic.twitter.com/teJmtcX1Z0

— ZМаленькая БякаV -дочь Партии Натуралов (@WHpHnXu6Ewr2Qqm) March 14, 2022