Riace, Mimmo Lucano come con gli immigrati: “case disponibili per l’accoglienza dei profughi ucraini”

2 Marzo 2022 14:18

Saranno utilizzate le abitazioni che, durante il mandato dell’ex sindaco, erano utilizzate dagli immigrati

L’ex sindaco Mimmo Lucano ha annunciato che Riace ospiterà i profughi ucraini che scappano dalla guerra. E’ quanto si apprende da un posto pubblicate sulla pagina Facebook. Saranno utilizzate le abitazioni che, durante il suo mandato, erano utilizzate dagli immigrati. “Sono giorni drammatici della nostra vita. L’odio, le armi, la guerra lasciano solo macerie, distruzione, vittime innocenti, morte, umanità in fuga verso un sogno di liberazione. Tutto sembra divenire impossibile, inutile, superfluo, ci rimane solo la tristezza. Diceva un mio amico, tanti anni fa, che “il male è veramente tale quando ci fa perdere il sorriso”. Non possiamo rassegnarci, siamo aggrappati alla speranza di notizie, di messaggi di pace che ancora non arrivano. Le case e non solo del villaggio globale di Riace sono disponibili per l’accoglienza di profughi, rifugiati in fuga dalla guerra. La raccolta fondi promossa da Luigi Manconi e dall’associazione umanitaria “a buon diritto” (a cui esprimo un forte senso di gratitudine ) finalizzata al pagamento della mia sanzione pecuniaria chiedo che venga utilizzata per l’accoglienza dei profughi di qualsiasi etnia in fuga dagli orrori della guerra in qualunque parte del mondo”, scrive Mimmo Lucano.