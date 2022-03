Milazzo, morto al Papardo il 44enne Vincenzo Fiasconaro: il cordoglio della cittadinanza

15 Marzo 2022 15:59

I funerali saranno celebrati nel Duomo di Milazzo domani 16 Marzo alle 16:00

C’è sconforto nella città di Milazzo, si è spento nelle scorse ore il giovane Vincenzo Fiasconaro. Il 44enne era molto conosciuto in città, è morto questa notte dopo una lunga lotta durata due mesi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Papardo di Messina. Nipote di Padre Benedetto della Parrocchia Sacro Cuore, era stimato per il suo carattere solidale e sempre disponibile nei confronti del prossimo. Sempre in prima fila nel volontariato, durante il lockdown infatti distribuiva nelle case le mascherine artigianali per conto del Comune, da diversi anni faceva parte del Movimento Sportivi milazzesi ed era vicino al movimento Meeting Sporting Club Runner Torregrotta.

