Milazzo, aiuti per popolazione ucraina: il chiarimento sull’unità di raccolta del Comune

6 Marzo 2022 13:29

L’unica raccolta che al momento si sta portando avanti a Milazzo è quella promossa dall’Anci

“Nessuna società o associazione è stata autorizzata dal Comune a raccogliere fondi in soccorso alla popolazione ucraina”. A puntualizzarlo l’Amministrazione comunale di Milazzo a proposito dei punti di raccolta che si vedono allestiti in alcune zone della città: “l’unica raccolta che al momento si sta portando avanti è quella promossa dall’Anci (associazione dei comuni italiani) che ha aderito alla campagna straordinaria lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr. I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico”. “Nel territorio – si evidenzia – vi sono poi iniziative promosse dalle Parrocchie ma solo nel loro ambito interno. Esternamente quindi nessun’altra iniziativa è stata autorizzata dal Comune di Milazzo, anche perché sino ad ora mai comunicata”.