Previsioni Meteo: la Calabria è la Regione più fredda d’Italia, situazione analoga in Sicilia | DETTAGLI

27 Marzo 2022 15:06

Previsioni Meteo: domani Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale molte città costiere faranno fatica a superare i +16°C e nelle zone interne farà ancora freddo

E’ una domenica di fine marzo caratterizzata dal freddo al Sud Italia, mentre al Nord fa decisamente caldo, con la Calabria la Regione più fredda in assoluto. Situazione analoga nella Sicilia orientale, tanto che Catania non supera i +14°C. Questa situazione perdurerà anche domani, lunedì 28 marzo, in Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale dove molte città costiere faranno fatica a superare i +16°C e nelle zone interne farà ancora freddo come in pieno inverno. Ci sarà anche qualche temporale o semplice pioggia a rendere più difficoltoso il clima.