Meteo, a Gambarie temperatura crollata a -5°C e tanta neve: strade e impianti OK, le piste da sci sono uno spettacolo! VIDEO

9 Marzo 2022 11:53

Meteo, a Gambarie si scia regolarmente nonostante l’abbondante nevicata notturna: la temperatura è crollata a -5°C in piazza dove ci sono circa 40cm di neve fresca. I video

Si scia regolarmente stamani a Gambarie, e non era affatto scontato per le condizioni meteorologiche avverse: ha nevicato in modo copioso e abbondante nella notte, con accumuli a partire dalle zone collinari. Persino Santo Stefano è completamente imbiancata, come possiamo osservare nei video realizzati da Edmondo Mavilla a corredo dell’articolo. Eppure le strade sono pulite e regolarmente transitabili, le piste sono battute e gli impianti funzionanti. Si scia al gelo e sotto la neve, che continua a cadere a tratti, dopo una temperatura minima che in piazza a Gambarie ha raggiunto i -5°C. Sono le ore più fredde dell’inverno, in concomitanza con la nevicata più abbondante della stagione. Neve che si manterrà a lungo, anche perché il clima rimarrà particolarmente freddo per almeno altri dieci giorni.