Meteo, è una notte da lupi: pioggia con +6°C a Reggio, bufere di neve a bassa quota sulle colline della città

8 Marzo 2022 20:17

Meteo, freddo e maltempo nella serata della Festa della Donna: pioggia con appena +6°C a Reggio, tanta neve in Aspromonte sin da quote collinari

E’ una notte da lupi a Reggio Calabria e nell’area dello Stretto di Messina: in città piove con appena +6°C, la pioggia diventa neve sulle colline a partire dai 500 metri di quota, a Gambarie d’Aspromonte è bufera con -2°C e oltre 30cm di neve fresca. E la lunga notte è ancora appena iniziata: le temperature scenderanno ancora, la neve arriverà fino a 300 metri di altitudine, quasi alle porte della città, e in montagna gli accumuli saranno rilevanti. Domani, Mercoledì 9 Marzo, il cielo regalerà qualche schiarita (e il fantastico panorama dello Stretto imbiancato sin dalle quote più basse), ma le temperature diminuiranno ancora. Il freddo durerà a lungo, in questo Marzo travestito da pieno inverno.