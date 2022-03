Messina: visita del Prefetto alla scuola Battisti Foscolo

18 Marzo 2022 10:49

Il prefetto di Messina, dott. Di Stani, sarà in visita all’Istituto comprensivo Battisti Foscolo

Il 21 marzo 2022, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, S.E. il prefetto di Messina, dott. Di Stani, sarà in visita all’Istituto comprensivo Battisti Foscolo (via Manzoni n. 66 Messina), dalle ore 8.30 alle ore 9.45. Durante la visita l’Orchestra e il Coro degli alunni eseguiranno l’Inno d’Italia e l’Inno alla gioia e leggeranno dei componimenti sul tema della giornata. In seguito, dopo la visita del Prefetto, interverrà una delegazione del Corpo della Guardia di Finanza, che proietterà un video e che porterà i cani addestrati per una dimostrazione. La giornata proseguirà, in accordo con l’Associazione Libera contro le mafie, con la lettura dei nomi delle vittime di mafia, con l’approfondimento della figura di Graziella Campagna, e con il collegamento con la piazza di Napoli in cui Libera ha organizzato la manifestazione nazionale in collegamento con la RAI.