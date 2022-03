Messina, vertenza Blu Jet: lavoratori consegnano lettera al ministro Giovannini, “nello Stretto servono regole certe”

7 Marzo 2022 17:46

I sindacati hanno approfittato della presenza del ministro per consegnare la lettera aperta dei lavoratori Blu Jet da due anni impegnati nella vertenza per il riconoscimento del contratto delle attività ferroviarie

Questa mattina, in occasione dell’inaugurazione della nuova nave Iginia di Rfi, i segretari generali di Cgil e Uil Messina, Giovanni Mastroieni e Ivan Tripodi, e i segretari generali di Filt Cgil e Uiltrasporti, Carmelo Garufi e Michele Barresi, approfittando della presenza del ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini, hanno consegnato una lettera aperta dei lavoratori Blu Jet da due anni impegnati nella vertenza per il riconoscimento del contratto delle attività ferroviarie. “Siamo alla vigilia dell’undicesimo sciopero proclamato per il prossimo 19 marzo – dicono Cgil e Uil Messina – senza avere avuto dall’azienda pubblica Rfi alcun riscontro alle numerose richieste di incontro avanzate in questi anni e per questo abbiamo voluto sollecitare il ministro a farsene promotore. L’arrivo di una nuova nave è di certo un fatto positivo – concludono Cgil e Uil – ma nello Stretto di Messina servono subito regole certe per i naviganti e il rispetto dei diritti dei lavoratori che ancora rivendichiamo reputando la situazione ancor più grave visto che la controparte è un’azienda pubblica”.