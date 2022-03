Messina: uomo arrestato per violenza sessuale

12 Marzo 2022 14:12

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo per il reato di atti sessuali. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti sulla scorta delle risultanze investigative effettuate dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra che hanno permesso di accertare episodi di violenza sessuale commessi dall’uomo.

Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.