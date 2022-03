Messina, Timbro: “il Governo ascolti i lavoratori Blujet”

19 Marzo 2022 16:56

Messina, Timbro: “dopo il dodicesimo sciopero le maestranze meritano una risposta”

“È inaccettabile che fino ad oggi il Governo non abbia inteso aprire un tavolo per affrontare le legittime rivendicazioni dei lavoratori della Blujet. Le maestranze chiedono l’applicazione del CCNL Ferroviario essendo dipendenti di una società direttamente controllata da RFI, che espleta servizio di continuità territoriale ferroviaria in ragione del Contratto di programma con lo Stato”. E’ quanto scrive in una nota l’On. Maria Flavia Timbro di Articolo Uno – LeU. “Il governa riconosca ai lavoratori la possibilità di avere affermati i propri diritti. Si mettano in campo tutti gli interventi necessari per il superamento del dumping contrattuale tra lavoratori Blujet e i colleghi RFI che svolgendo il medesimo servizio subiscono un trattamento differenziato in termini di salario e tutele. Negli scorsi mesi abbiamo intrapreso una costante interlocuzione con il Ministero del Lavoro affinché questa vertenza possa risolversi positivamente e continueremo a ribadire la necessità che, specie dopo il dodicesimo sciopero, i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali, vengano ascoltati“, conclude.