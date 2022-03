Messina, SSD UniMe nuoto: risultati importanti per gli Esordienti B ed A alla seconda tappa dell’XI Meeting d’Inverno di Paternò

22 Marzo 2022 12:03

Importanti risultati nel weekend per la SSD UniMe alla seconda tappa dell’XI Meeting d’Inverno di Paternò

Altro weekend di gare per i nuotatori della SSD UniMe ed altri risultati soddisfacenti per la compagine universitaria. Questa volta è toccato al gruppo degli esordienti B ed A che, dopo la prima prova di qualche settimana addietro alla Cittadella Sportiva Universitaria, questa volta sono scesi in vasca a Paternò per la seconda tappa dell’XI Meeting d’Inverno di categoria. Buoni riscontri anche in quest’occasione da parte dei giovani nuotatori universitari allenati da Daniele Marino ed Ulla Manganaro che, nonostante si siano presentati alle gare con un gruppo numerosamente ristretto a causa delle tante assenze dovute al Covid, hanno ottenuto diversi risultati molto positivi. Su tutti una menzione particolare va a Sonia Cucinotta, protagonista con due bellissime medaglie d’oro nei 100 dorso (1’17”5) e nei 100 delfino (1’17”2) ed un bronzo nei 400 stile (5’21”8). Prestazioni eccellenti anche per Sofia Barbaro nei 100 rana (1’49”5), per Aurora Coltraro, impegnata in diverse gare (100 e 200 stile, 100 dorso e 100 rana), e per Gabriele Storace nei 100 e 200 stile, nei 100 dorso e nei 50 delfino. Grande soddisfazione da parte di tutto il team tecnico universitario per gli ottimi progressi degli atleti: uno stimolo ulteriore per programmare la seconda parte di stagione e, nell’attesa di recuperare il gruppo al completo, riprendere il lavoro nel migliore dei modi.