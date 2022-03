Messina, a rischio crollo le “Case Ferrovieri”. Il consigliere Sorbello scrive al Prefetto: “necessario urgente aiuto per 27 famiglie”

22 Marzo 2022 11:39

Nello stabile ci sono anche bambini disabili e un dializzato, fa presente il consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello in una lettera inviata al Prefetto Cosima Di Stani

Il Consigliere Comunale messinese Salvatore Sorbello chiede al Prefetto di Messina Cosima Di Stani di intervenire con “somma urgenza” sulla vicenda delle 27 famiglie dello stabile “Casa Ferrovieri” di Via Alessandria perché si trovano “abbandonate al loro destino”. E’ quanto si legge in una nota dell’esponente a Palazzo Zanca del gruppo Ora Messina, che si impegna per fare luce su quanto sta accadendo nella vicina e nuovissima via Don Blasco. L’edificio è stato dichiarato a rischio crollo dai Vigili del Fuoco: “sia all’interno che all’esterno le condizioni sono molto precarie, con interi pezzi di cornicione che cadono dalla terrazza mettendo a serio pericolo la vita degli abitanti. L’ascensore e la luce della scala non sono mai stati funzionanti da quando le famiglie assegnatarie vi hanno trovato alloggio”.

Il Consigliere Sorbello fa poi presente che all’interno dello stabile vivono anche bambini con invalidità e un cittadino dializzato, costretti ogni giorno a fare due o tre piani di scale. “E’ necessario ordinare uno sgombero” ed “assegnare nuovi alloggi in cui abitare in totale sicurezza, dando massima priorità sin da ora alle famiglie con disabili”, afferma nel comunicato Sorbello. Le foto dell’edificio in stato di deterioramento nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.