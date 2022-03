Messina, Siracusano: “in Sicilia Forza Italia è il primo partito, polemiche incomprensibili”

13 Marzo 2022 19:15

Messina, Siracusano: “faccio davvero fatica a comprendere le polemiche sollevate da alcuni esponenti siciliani di Forza Italia”

“Faccio davvero fatica a comprendere le polemiche sollevate da alcuni esponenti siciliani di Forza Italia. Il nostro movimento in Sicilia è il primo partito, guida la coalizione di centrodestra, ed ha in Gianfranco Micciché una guida riconosciuta, autorevole, e sempre in costante contatto con il presidente Silvio Berlusconi“. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. “In questo momento, con importanti tornate elettorali alla finestra – le corse per i primi cittadini di Palermo e Messina su tutte – e con le regionali del prossimo autunno che si avvicinano a grandi passi, occorre remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo lavorare per rafforzare Forza Italia, per rivendicare la nostra azione di governo in Regione e nei territori, e per dare una rappresentanza di qualità a tanti cittadini che pretendono risposte e opportunità. Chi ha questi come obiettivi fa l’interesse dei siciliani e del partito, altri comportamenti li trovo francamente incomprensibili”, conclude la nota.