Messina, sindacato Coas: “criticità in percorsi clinico-assistenziali per screening oncologici nell’ASP”

La nota del sindaco Coas per segnalare criticità al Laboratorio di analisi di Citopatologia e HPV-DNA test

Il sindacato Coas (Coordinamento di Azione Sindacale Medici Dirigenti) di Messina ha segnalato “importanti criticità inerenti alcuni percorsi clinico-assistenziali per gli screening oncologici nell’ASP di Messina”. L’esposto è stato inviato anche al Dasoe “Nucleo Ispettivo e Vigilanza” e all’Assessore alla Sanità in Sicilia, Ruggero Razza. Il Laboratorio di analisi di Citopatologia e HPV-DNA test, “pur non essendo inserito all’interno del Funzionigramma e Organigramma e nell’atto aziendale dell’ASP di Messina, risulta, illegittimamente “collocato” all’interno dell’UOS Screening cervico-carcinoma, situata presso il Poliambulatorio (exINAM) via del Vespro a Messina, istituita, con delibera n. 2306 del 30/06/2003, avente come Responsabile il dott. Salvatore Paratore, dirigente medico, e ancora inquadrato come ginecologo consultoriale”. E’ quanto si legge nel documento firmato dal Vice Coordinatore Prov.le, Dott. Emilio Cortese, e dal Coordinatore Prov.le, Dott. Mario Salvatore Macrì.

“L’attività espletata da questo laboratorio di analisi dedicato, inizialmente consisteva nell’eseguire la lettura citologica dei campioni (Pap test) provenienti da tutti gli ambulatori di ginecologia situati nel territorio dell’ASP di Messina e da alcuni Consultori privati accreditati secondo Linee Guida GISCI – è scritto nell’esposto – . La dotazione organica del laboratorio in oggetto, in atto, è composta da personale dirigenziale medico, biologo e da tecnici di laboratorio biomedico. Con successivo D.A. n. 8 del 3.01.2017 “Passaggio dal Pap test all‘HPV-DNA come test primario per lo screening del cervicocarcinoma” le attività del laboratorio di analisi di Citopatologia sono state ulteriormente implementate con l’acquisizione di nuove attrezzature sanitarie (COBAS). Il passaggio al test HPV-DNA ha comportato una profonda rimodulazione del vecchio modello organizzativo con una vera e propria rivoluzione delle processi lavorativi nel rispetto di specifiche direttive e Linee Guida GISCI. Inoltre, da circa 3 anni, in questo laboratorio si eseguono anche gli esami di screening anche per conto dell’ASP di Ragusa e prossimamente per l’ASP di Enna. Oltre alle attività di screening, esegue la lettura degli esami di utenti “fuori fascia di età di prevenzione” (fuori screening) dietro pagamento di un ticket sanitario che a tutt’oggi non si comprende come sia distribuito in quota parte, certamente non a questo Laboratorio di Analisi che a noi non risulta essere mai stato istituito, con ciò potendosi configurare, sempre a nostro avviso, oltre a un probabile danno erariale altre fattispecie di reato”.

In conclusione il Laboratorio di Analisi di Citopatologia e HPV-DNA test:

Non è individuato nel Funzionigramma e nell’Organigramma dell’Atto Aziendale; Non è individuato quale Centro di Costo; È privo di formale accreditamento istituzionale; Il personale sanitario dirigenziale medico e biologo di Patologia clinica e di Anatomia patologica, i tecnici di

laboratorio biomedico risultano illegittimamente inclusi nella dotazione organica dell’UOS Screening cervicocarcinoma, con le conseguenze del caso (illegittimo ribaltamento obiettivi, valutazione annuale, etc.); La gestione delle apparecchiature diagnostiche e il relativo approvvigionamento del materiale di consumo è affidata

impropriamente al dirigente medico responsabile dell’UOS Screening cervico-carcinoma;

I rappresentanti del sindacato quindi segnalano “anche come la dotazione strumentale (microscopi, postazioni informatiche, etc.), gli arredi e gli ambienti di lavoro siano inadeguati, come pure gli spazi dedicati all’utenza. Pertanto, il Co.A.S. Medici Dirigenti chiede un urgente intervento da parte degli Organi Istituzionali preposti teso a ricondurre nell’alveo della piena e “legittima” funzionalità il Laboratorio di Analisi di Citopatologia e HPV-DNA test”.