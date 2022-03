Messina, Rizzo: “riaprire urgentemente al traffico veicolare la strada lungo il torrente Bisconte”

7 Marzo 2022 13:41

Messina, Rizzo: “ho depositato un’interrogazione al Commissario Straordinario del Comune di Messina per chiedere la riapertura dell’importante arteria stradale”

“In data odierna, ho depositato un’interrogazione al Commissario Straordinario del Comune di Messina per chiedere la riapertura dell’importante arteria stradale”. E’ quanto scrive in una nota Massimo Rizzo, Consigliere Comunale LiberaME. “Da troppo tempo i residenti del luogo interessato soffrono il grave disagio di non poter percorrere con le auto una strada di collegamento a rioni particolarmente popolosi, peraltro costretti a transitare lungo la via Polveriera che, a causa del doppio senso di marcia, è quotidianamente nel caos e ad alto rischio di incidenti stradali. Peraltro, in caso di emergenza, i mezzi di soccorso avrebbero serie difficoltà a raggiungere i luoghi interessati. Inoltre, l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della via Polveriera (in ogni caso scaduto il 26 febbraio), non ha mai risolto il problema, avendo il solo effetto di rendere impossibile ai residenti di posteggiare le auto in prossimità delle abitazioni. Il ritardo nel completamento dei lavori di copertura del torrente, rendono insopportabili le difficoltà dei residenti, che da troppo tempo devono subire ogni giorno il pesante fastidio di un importante strada chiusa al traffico. La soluzione, però, esiste. Ed è di facile approntamento. L’attuale stato dei lavori, infatti, consentirebbe già oggi il transito veicolare con l’eccezione di un residuo tratto lungo pochi metri. In attesa, speriamo breve, dell’ultimazione dei lavori, si potrebbe intervenire allargando la sede stradale nel tratto più basso, consentendo l’accesso alle auto con senso unico di marcia in direzione mare-monte e ripristinando lungo la via Polveriera il senso unico in direzione monte-mare. Sono convinto che il Commissario, assunte le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, avrà la sensibilità di intervenire restituendo ai residenti le minime condizioni di vivibilità”, conclude Rizzo.