Messina: raccolta di farmaci per la popolazione Ucraina

1 Marzo 2022 16:52

Il Movimento “Vento dello Stretto” intende informare “tutta la cittadinanza che da mercoledì 2 marzo fino a venerdì 4 marzo dalle 18:30 alle 20:30 presso la sede di Via XXIV Maggio n. 5 verranno raccolti farmaci per la popolazione Ucraina che saranno spediti nelle zone di guerra tramite la collaborazione con l’Associazione “Modavi Onlus” e con la “Croce Rossa Italiana”. Saranno presenti alla raccolta i volontari del “Vento dello Stretto”, dell’Associazione Universitaria “Atreju” e dell’Associazione Ambientalista “Fare Verde onlus”. Per ulteriori informazioni ed adesioni, è possibile contattare Dario Carbone (3486918208) o Piero Gatto (3474946235) o la pagina Facebook “Vento dello Stretto”.