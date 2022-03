Messina: proponeva in vendita online cuccioli di cane e truffava i clienti, donna arrestata

10 Marzo 2022 16:23

S. Stefano di Camastra (Messina): i Carabinieri arrestano una donna in esecuzione di misura cautelare per truffa aggravata. Proponeva in vendita online cuccioli di cane e truffava i clienti

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME), i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra (ME) hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, nei confronti di una donna per i reati di truffa aggravata, sostituzione di persona ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le attività investigative effettuate dai Carabinieri della locale Stazione, hanno permesso di accertare molteplici episodi di truffa, commessi dalla donna su tutto il territorio nazionale, mediante un collaudato “modus operandi” che consisteva nel pubblicare su noti siti internet annunci relativi alla vendita di cuccioli di cani di varie razze, rendendosi irreperibile una volta acquisita la somma pattuita per la vendita mediante bonifico bancario o ricarica postepay. Al termine delle formalità di rito pertanto la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con divieto assoluto di utilizzo di strumenti informatici. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.