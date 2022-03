Elezioni Comunali Messina: presentata la prima lista a sostegno di Basile | NOMI e DETTAGLI

12 Marzo 2022 15:06

Messina: si è svolta stamani presso l’auditorium Monsignor Fasola la presentazione della lista Basile sindaco

Si è svolta stamani presso l’auditorium Monsignor Fasola la presentazione della lista Basile sindaco di Messina. Si tratta della compagine che vede proprio Federico Basile capolista. Uomini e donne che hanno scelto di scendere in campo e sostenerlo in questa sfida per il buon governo della città di Messina. “Una squadra- afferma Basile- il cui obiettivo è lavorare per difendere i risultati ottenuti dall’amministrazione De Luca e proseguire per far crescere la città di Messina. Ho raccolto il testimone da De Luca e sono pronto ad andare avanti. Da 26 giorni siamo in prima linea e siamo soli perché gli altri stanno ancora discutendo su come spartirsi incarichi e poltrone. Noi abbiamo già dimostrato cosa sappiamo e possiamo fare. Adesso dobbiamo solo difendere la città di Messina da chi invece pensa di poter attuare una logica affaristica, da quella mala politica attaccata più alle poltrone che all’interesse per la cosa pubblica. Il mio ringraziamento, ha affermato Basile, va a chi ha scelto di crederci mettendoci la faccia. Insieme, ha concluso, nessuno ci fermerà. Indietro non si torna, andiamo avanti!”

I candidati