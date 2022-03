Messina piange la scomparsa dello storico Franz Riccobono: Memorabile il suo impegno per salvare dal degrado un bene prezioso come la real cittadella

16 Marzo 2022 14:47

Il famoso storico messinese Franz Riccobono è decduto oggi di Covid dopo quasi due mesi di ricovero

Lutto a Messina per la morte dello storico Franz Riccobono. E’ deceduto oggi stroncato dal Covid 19 dopo quasi due mesi di ricovero all’età di 79 anni. Per 26 anni è stato all’ateneo peloritano, ma è ricordato soprattutto per essere tra i massimi cultori di storia patria, strenuo difensore dell’identita’ di Messina e della sua provincia, autore di oltre cinquanta volumi tra archeologia, tradizioni popolari e storia del territorio. Riccobono ricopriva diversi incarichi, era Presidente dell’associazione Amici del Museo di Messina, consulente dell’Istituto italiano dei Castelli Sicilia, vicepresidente della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, componente del Consiglio regionale dei Beni Culturali e la sua attività si è snodata nel corso di oltre 50 anni. Memorabile il suo impegno per salvare dal degrado e per restituire alla città un bene così prezioso come la real cittadella, di cui lui conosceva la storia di ogni bastione, di ogni singola pietra. E’ stato anche l’anima del comitato Vara. E’ stato anche studioso di storia siciliana, archeologo, cultore di tradizioni popolari, esperto di antiquariato, autore di saggi e monografie, collaboratore dell’Università di Messina presso l’istituto di Geologia e Paleontologia, e dell’istituto di Geografia e Oceanografia. Ha individuato l’abitato di Zancle, la Messina preistorica, (XVIII-XII sec. a.C.) e potuto determinare la prima fase di fondazione greco-arcaica della citta’ (VIII sec. a.C.) pubblicando i risultati delle sue scoperte nella monografia “La Storia Ritrovata, dieci anni di ricerca archeologica a Messina” (1975).

Morte storico Riccobono: il cordoglio di Musumeci

“La prematura scomparsa di Franz Riccobono mi addolora profondamente e costituisce una grave perdita anche per la citta’ di Messina e per la cultura siciliana. Con Riccobono se ne va uno studioso, un ricercatore e un collezionista tenace, instancabile, appassionato e geloso custode delle proprie idee. Profondo conoscitore della propria citta’, della quale era inguaribilmente innamorato, ha dedicato a Messina diverse pubblicazioni e centinaia di iniziative“. Lo dice il presidente della Regione Nello Musumeci. “Franz – aggiunge – mi aveva contagiato l’amore per la Zona Falcata e la necessita’ del suo recupero. Era entusiasta del lavoro che in tal senso avevo avviato in questi anni col governo regionale. Ed ora che non e’ piu’ tra di noi, riconsacriamo l’impegno a completare il lavoro iniziato, in omaggio alla sua memoria. Alla moglie va il cordoglio mio e del governo siciliano“.