Messina e Catania, non si ferma la solidarietà: partiti stanotte dallo Stretto 13 volontari e 6 automezzi verso il campo profughi in Polonia | FOTO E VIDEO

17 Marzo 2022 11:16

L’intento del viaggio è duplice: portare beni di prima necessità e di conforto al campo e accogliere in Sicilia alcune famiglie ucraine

Un’autocolonna di soccorso rappresentativa di uno dei corridoi umanitari messi in atto a seguito del conflitto in Ucraina è partita stanotte da Messina con 13 volontari soccorritori e 6 automezzi, diretti presso il campo profughi di Przemysl in Polonia, a circa trenta chilometri dal confine ucraino. L’intento del viaggio è duplice: portare beni di prima necessità e di conforto al campo e accogliere in Sicilia alcune famiglie ucraine da sottrarre agli orrori della guerra, ospitate da alcuni Comuni, tra i quali Sant’Agata li Battiati, Mascali e Furci Siculo.

Massimiliano Vita e la società cooperativa Radio Taxi Jolli ha dato il proprio contributo mettendo a disposizione della colonna un pulmino, le cui spese di viaggio, circa 5.000 chilometri andata e ritorno, sono state sovvenzionate dalle associazioni di Volontariato di Protezione civile di Messina che hanno risposto alla gara di solidarietà promossa dal ROE, Reparto Operativo Emergenze.