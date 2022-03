Messina: online il nuovo servizio del comune per le segnalazioni alle società Partecipate

15 Marzo 2022 13:32

Da oggi attivo un nuovo servizio online del Comune di Messina per le segnalazioni alle società Partecipate

Il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro ha disposto un nuovo servizio online per la cittadinanza relativo a segnalazioni in merito ad eventuali criticità, disfunzioni, necessità di interventi riferibili alle società Partecipate del Comune. Il servizio è attivo da oggi, martedì 15, e prevede la compilazione di un form allegato. Le mail saranno visionate direttamente dalla segreteria del Commissario Straordinario Santoro, oltre che dai responsabili delle medesime Partecipate. Per le segnalazioni bisogna collegarsi al seguente link https://comune.messina.it/segnalazioni-alle-partecipate-comune-di-messina/ e compilare i vari campi, alcuni di essi obbligatori. Il modello prevede nome, cognome ed email dello scrivente; la scelta di una delle sei Partecipate del Comune (ATM, AMAM, Messina Social City, ARISME, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio) a cui si desidera inviare il messaggio; il contenuto della segnalazione (criticità, disfunzione, necessità di intervento e altro); un campo più esteso dove riportare il contenuto della segnalazione; ed il consenso al trattamento dei dati. “Il servizio – dichiara il Commissario Santoro – renderà ancora più vicina l’azione delle Partecipate alle reali esigenze della cittadinanza”.